На Мальті відбувся саміт щодо Формули миру Зеленського: результати зустрічі

В третій зустрічі взяли участь дипломати з 66 країн, а також міжнародних організацій. Зокрема, до саміту долучились делегації країн Азії, Африки й Латинської Америки. Українську делегацію на Мальті очолював голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, попередні консультації на рівні радників допомоги сформувати загальне бачення передумов настання миру та безпечного повоєнного устрою світу. Вже під час зустрічі на рівні послів були напрацьовані конкретні плани реалізації пунктів Формули миру, а також створені міжнародні робочі групи, які зосередились на технічних питаннях.

Які питання були розглянуті

Увагу було зосереджено на п'яти ключових пунктах Формули миру: "Ядерна та радіаційна безпека", "Продовольча безпека", "Енергетична безпека", "Звільнення полонених й депортованих осіб", "Відновлення територіальної цілісності України й світового порядку".

Ядерна та радіаційна безпека

Міністр енергетики України Герман Галущенко презентував план щодо ядерної безпеки, який має на меті повне виведення терористів й цивільних, а також зброї й обладнання з території Запорізької АЕС. Зокрема передачу контролю над станцією Україні.

"План передбачає посилення ролі МАГАТЕ в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, визначення технічних умов для безпечного повернення ЗАЕС під контроль України, вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародно визнаного принципу ядерної безпеки", - додає Офіс президента.

Енергетична безпека

Також учасники розглянули план реалізації пункту щодо енергетичної безпеки, яка передбачає розробку моделі енергетичної стійкості. План спрямований на запобігання порушенням енергетичної безпеки та будь-якій подальшій агресії з використанням енергії в якості важеля впливу.

Безперебійне постачання продовольства

В якості плану міністр економіки Юлія Свириденко запропонувала посилити захист портової й логістичної інфраструктури України, забезпечити розмінування морських шляхів й надати підтримку страхування суден, а також вантажів тощо.

Повернення депортованих дітей, цивільних заручників, військовополонених

План дій, який презентував уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передбачає створення міжнародної моніторингової групи та визначення механізму збору інформації про депортованих дітей, цивільних заручників й військовополонених.

Зокрема йдеться про отримання доступу до їх місця утримання, додаткові санкції проти Росії й тиск на терористів з метою надання ООН та МКЧХ безперешкодного доступу до українських полонених тощо.

Відновлення територіальної цілісності України

"Він має на меті вдосконалення наявних механізмів реалізації базового принципу поваги до територіальної цілісності та суверенітету, закріпленого в Статуті ООН", - пише пресслужба.

Для досягнення вищезгаданих цілей запропоновано сконцентрувати зусилля на:

реформі Ради безпеки ООН та обмеженні права вето;

посиленні ролі Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй шляхом визнання обов'язкової юрисдикції суду в усіх спорах щодо порушень Статуту ООН та забезпечення негайного виконання його рішень;

створенні системи раннього попередження про дії, що порушують суверенітет і територіальну цілісність держав.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Вона включає 10 пунктів: