На Мальте мигрантам разрешили высадиться на берег с германского судна

Власти Мальты разрешили 40 мигрантам, которые находятся на борту германского судна Alan Kurdi, высадиться на берег. Об этом сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат в субботу в своем Twitter .

Он отметил, что мигрантам разрешили перейти на военный корабль.

"В соответствии с запросом Германии Мальта позволит 40 мигрантам с германского судна Alan Kurdi перейти на военный корабль и высадиться в порту", - заявил Мускат.

Он также отметил, что Германия и Еврокомиссия организуют распределение спасенных мигрантов среди стран ЕС.

"Ни один мигрант не останется на Мальте", - добавил премьер-министр.

Ранее власти Италии таки позволила более сотни спасенных мигрантов сойти на берег с судна итальянской береговой охраны, на котором они находились с прошлой недели.

РБК-Украина писало, что ранее в Средиземном море большинству из 135 мигрантов итальянские власти несколько дней не позволяли сходить на берег. С корабля людей должны были выпустить только тогда, когда другие страны ЕС согласится их принять.