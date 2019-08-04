На Мальті мігрантам дозволили висадитися на берег з німецького судна

40 мігрантів перейдуть на військовий корабель
Влада Мальти дозволили 40 мигрантам, які перебувають на борту німецького судна Alan Kurdi, висадитися на берег. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат в суботу в своєму Twitter .
Він зазначив, що мігрантам дозволили перейти на військовий корабель.
"У відповідності з запитом Німеччини Мальта дозволить 40 мігрантам з німецького судна Alan Kurdi перейти на військовий корабель і висадитися в порту", - заявив Мускат.
Він також зазначив, що Німеччина і Єврокомісія організують розподіл врятованих мігрантів серед країн ЄС.
"Ні один мігрант не залишиться на Мальті", - додав прем'єр-міністр.
Раніше влада Італії таки дозволила більше сотні врятованих мігрантів зійти на берег з судна італійської берегової охорони, на якому вони перебували з минулого тижня.
РБК-Україна писало, що раніше в Середземному морі більшості з 135 мігрантів італійські власті кілька днів не дозволяли сходити на берег. З корабля людей повинні були випустити тільки тоді, коли інші країни ЄС погодиться їх прийняти.