ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Мальті мігрантам дозволили висадитися на берег з німецького судна

Новини » Суспільство    04.08.2019 - 05:07
На Мальті мігрантам дозволили висадитися на берег з німецького судна
Ілюстративне фото (AFP)

40 мігрантів перейдуть на військовий корабель

Влада Мальти дозволили 40 мигрантам, які перебувають на борту німецького судна Alan Kurdi, висадитися на берег. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат в суботу в своєму Twitter .

Він зазначив, що мігрантам дозволили перейти на військовий корабель.

"У відповідності з запитом Німеччини Мальта дозволить 40 мігрантам з німецького судна Alan Kurdi перейти на військовий корабель і висадитися в порту", - заявив Мускат.

Він також зазначив, що Німеччина і Єврокомісія організують розподіл врятованих мігрантів серед країн ЄС.

"Ні один мігрант не залишиться на Мальті", - додав прем'єр-міністр.

Раніше влада Італії таки дозволила більше сотні врятованих мігрантів зійти на берег з судна італійської берегової охорони, на якому вони перебували з минулого тижня.

РБК-Україна писало, що раніше в Середземному морі більшості з 135 мігрантів італійські власті кілька днів не дозволяли сходити на берег. З корабля людей повинні були випустити тільки тоді, коли інші країни ЄС погодиться їх прийняти.

В Італії близько 130 мігрантам кілька днів забороняють сходити на берег Верховний суд США дозволив виділити кошти на будівництво стіни з Мексикою
Новини України Мігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся