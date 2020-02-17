Мальта усложнит условия предоставления гражданства за инвестиции

Правительство Мальты в 2021 году может изменить правила получения паспорта благодаря инвестициям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Malta.

Как отмечается, с начала программы в 2014 году было выдано свыше 70% из запланированных 1,8 тыс. паспортов. Кроме того, минимальные требования к стоимости недвижимости или аренды будут пересмотрены, ведь они были установлены в 2013 году.

Секретарь по вопросам гражданства Алекс Мускат подчеркнул, что сегодня годовая аренда стоимостью в 16 тыс. евро или недвижимость стоимостью в 350 тыс. евро не является такой большой проблемой в современном мире, поэтому придется менять условия.

Новую программу индивидуальных инвесторов (IIP) обсуждают до того, как закончится та, которая продолжается с 2014 года. Согласно программе, чтобы получить резидентство на Мальте, нужно 12 месяцев не покидать страну.

Это делается для того, чтобы убедить правительство страны, что заявитель не имеет скрытых мотивов для получения гражданства. Однако, согласно законам ЕС не возможно выдвинуть такие требования.

Напомним, правительство Греции планирует расширить категории предоставление вида на жительство, так называемой "золотой визы" для граждан третьих стран, которые не являются членами Евросоюза.

Кроме того, Европарламент призвал государства-члены Евросоюза покончить с отмыванием денег путем прекращение программ продажи виз и паспортов. В частности, семь стран ЕС обвиняют в том, что они действуют как налоговые гавани, а именно Люксембург, Кипр, Ирландия, Мальта, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.