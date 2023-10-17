Мальта – Україна: Ребров залишив лідера "Шахтаря" поза заявкою на матч відбору до Євро-2024
Головний тренер національної команди України Сергій Ребров визначився з переліком виконавців, які зможуть зіграти проти збірної Мальти в кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Матч Мальта – Україна зіграють 17 жовтня. Поєдинок відбудеться на арені Національний стадіон у Та-Калі. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.
До заявки "синьо-жовтих" потрапили 23 футболісти. Пропустить матч капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко. Покинув табір збірної дискваліфікований Руслан Маліновський. Натомість потрапили до списку центрбек Денис Попов і нападник Назарій Русин.
Низка виконавців змінила ігрові номери. Хавбеки Єгор Назарина та Олександр Піхальонок тепер будуть доступні під "шісткою" і "вісімкою" відповідно. Тим часом форвард Владислав Ванат обрав 18-й номер.
Офіційна заявка національної команди на матч Мальта – Україна (з ігровими номерами):
Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Дмитро Різник
Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Денис Попов, 22. Микола Матвієнко
Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Єгор Назарина, 7. Георгій Судаков, 8. Олександр Піхальонок, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв
Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 15. Назарій Русин, 18. Владислав Ванат
До слова, вранці підготували анонс поєдинку Мальти та України в кваліфікації до Євро-2024.
Нагадаємо, напередодні пригадали протистояння з футбольними "карликами" в історії збірної України.
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