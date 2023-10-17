Мальта – Україна: Ребров залишив лідера "Шахтаря" поза заявкою на матч відбору до Євро-2024

Головний тренер національної команди України Сергій Ребров визначився з переліком виконавців, які зможуть зіграти проти збірної Мальти в кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.