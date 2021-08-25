Мальта признала украинские COVID-сертификаты
Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Мальты признало украинские цифровые COVID-сертификаты. Решение было принято согласно рекомендации ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.
"Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации ЕС", - сообщил министр.
Он также добавил, что МИД работает над увеличением свободы и безопасности путешествий украинцев.