ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мальта признала украинские COVID-сертификаты

Новина українською →
Среда 25 августа 2021 19:40
Мальта признала украинские COVID-сертификаты Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Мальты признало украинские цифровые COVID-сертификаты. Решение было принято согласно рекомендации ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации ЕС", - сообщил министр.

Он также добавил, что МИД работает над увеличением свободы и безопасности путешествий украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Мальта
NEWS
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий