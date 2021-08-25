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Мальта визнала українські COVID-сертифікати

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Середа 25 серпня 2021 19:40
Мальта визнала українські COVID-сертифікати Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що уряд Мальти визнав українські цифрові COVID-сертифікати. Рішення було прийнято згідно з рекомендацією ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС", - повідомив міністр.

Він також додав, що МЗС працює над збільшенням свободи і безпеки подорожей українців.

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Дмитро Кулеба Мальта
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