Мальта визнала українські COVID-сертифікати
Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що уряд Мальти визнав українські цифрові COVID-сертифікати. Рішення було прийнято згідно з рекомендацією ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.
"Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС", - повідомив міністр.
Він також додав, що МЗС працює над збільшенням свободи і безпеки подорожей українців.