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Мальта конфисковала контейнеры с российскими деньгами для ливийских боевиков

Новости » Общество     02.11.2019 - 16:47
Мальта конфисковала контейнеры с российскими деньгами для ливийских боевиков
Фото (timesofmalta.com)

Деньги, как сообщает Times of Malta, предназначались генералу Халифу Гафтару

Мальта конфисковала крупную партию неофициальных ливийских банкнот, которые предположительно предназначались генералу Халифу Гафтару. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Malta

Сообщатся, что его войска ведут наступление против поддерживаемого ООН правительства Ливии, которое находится в Триполи.

Источники издания в секторе национальной безопасности страны подтвердили, что два контейнера, заполненные недавно введенной валютой, были обнаружены в конце сентября на Мальте.

"Власти Мальты задержали крупную партию неофициальной ливийской валюты, которая как считается, предназначалась для полевого командира Халифа Гафтара, ведущего наступление южнее Триполи", - сообщает издание.

Указано, что средства походят из монетного двора РФ, который печатал деньги для непризнанного ливийского правительства.

Напомним, премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке на фоне протестов, охвативших страну в течение двух недель. Он отправился к президенту страны Мишелю Ауну, чтобы тот удовлетворил его прошение об отставке. Харири заявил, что Ливан зашел в тупик и нуждается в "шоке, чтобы выйти из кризиса".

Протесты в Ливане начались 17 октября после того, как правительство страны объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не прекратились.

Как сообщало РБК-Украина, на фоне протестов, правительство Ливана приняло пакет реформ, которым планирует успокоить демонстрантов. В частности планируется сокращение зарплат министров и депутатов парламента вдвое.

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