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Мальта готова принять судно Lifeline с мигрантами

НовостиОбщество    26.06.2018 - 11:14
Фото: судно Lifeline с мигрантами (twitter.com profandrearenda)
Фото: судно Lifeline с мигрантами (twitter.com profandrearenda)

Франция предлагает направить на Мальту группу для изучения запросов о предоставлении убежища

Мальта готова позволить спасательном судну Lifeline, которое застряло в международных водах Средиземного моря более чем с 230 мигрантами на борту, войти в один из своих портов. Об этом во вторник сообщил представитель французского правительства Бенжамен Гриво, передает Reuters.

По его словам, решение было достигнуто в ходе обсуждений в понедельник между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом.

"Европейское решение может заключаться в том, чтобы высадка судов происходила на Мальте. Это решение, похоже, сейчас формируется", - сказал Гриво в интервью RTL, не уточняя деталей.

По его словам, Франция предлагает отправить на Мальту команду для изучения запросов о предоставлении убежища.

Lifeline - второй спасательный корабль, который в течение нескольких недель стал объектом спора, что и демонстрирует глубокие разногласия европейских стран о том, как распределять беженцев и экономических мигрантов.

Корабль Lifeline, принадлежащий немецкой негосударственной организации, спас более 200 мигрантов вблизи ливийского побережья, но Италия отказалась принимать его.

Министр внутренних дел Италии Матео Сальвини заявил, что Мальта должна принять корабль, потому что он теперь находится в мальтийских водах. Мальта ответила, что она "будет действовать в соответствии с законами и применимых конвенций", без дальнейшего объяснения.

Напомним, ранее Испания отказалась принять в своих портах судно немецкой благотворительной организации Lifeline, на борту которого находятся 224 спасенных в море мигранта.

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Теги публикации: Мигранты, судно, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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