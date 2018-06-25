Испания не приняла судно Lifeline с 224 мигрантами на борту

Также не стали принимать мигрантов Италия и Мальта

Испания отказалась принять в своих портах судно немецкой благотворительной организации Lifeline, на борту которого находятся 224 спасенных в море мигранта. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщил министр развития страны Хосе Луис Абалос, передает DW.

По его словам, страна хотела бы показать пример гуманизма так же, как и в случае с судном Aquarius.

"Однако стать спасательной организацией на море для всей Европы - это совсем иное. Испания не может нести ответственность в одиночку ", - заявил Абалос.

Отмечается, что также не стали принимать мигрантов Италия и Мальта.

Немецкая благотворительная организация спасла 224 беженца в международных водах Средиземного моря еще 21 июня, но до сих пор ни одна страна не согласилась пустить судно Lifeline в свои порты. Сейчас оно находится в территориальных водах Мальты.

Напомним, ранее правительство Италии запретило спасателям помогать судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия.