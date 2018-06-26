Мальта готова прийняти судно Lifeline з мігрантами

Франція пропонує направити на Мальту групу для вивчення запитів про надання притулку

Мальта готова дозволити рятувальному судну Lifeline, яке застрягло в міжнародних водах Середземного моря більш ніж 230 мігрантами на борту, увійти в один з своїх портів. Про це у вівторок повідомив представник французького уряду Бенжамен Гриво, передає Reuters.

За його словами, рішення було досягнуто в ході обговорень в понеділок між президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Мальти Джозефом Мускатом.

"Європейське рішення може полягати в тому, щоб висадка судів відбувалася на Мальті. Це рішення, схоже, зараз формується", - сказав Гриво в інтерв'ю RTL, не уточнюючи деталей.

За його словами, Франція пропонує відправити на Мальту команду для вивчення запитів про надання притулку.

Lifeline - другий рятувальний корабель, який протягом декількох тижнів став об'єктом спору, що і демонструє глибокі розбіжності європейських країн про те, як розподіляти біженців та економічних мігрантів.

Корабель Lifeline, що належить німецької недержавної організації, врятував понад 200 мігрантів поблизу лівійського узбережжя, але Італія відмовилася приймати його.

Міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвини заявив, що Мальта повинна прийняти корабель, бо він тепер знаходиться в мальтійських водах. Мальта відповіла, що вона "буде діяти відповідно до законів і відповідних конвенцій", без подальшого пояснення.

Нагадаємо, раніше Іспанія відмовилася прийняти у своїх портах судно німецької благодійної організації Lifeline, на борту якого знаходяться 224 врятованих в море мігранта.