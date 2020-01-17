Малооблачно и до +4: прогноз погоды на выходные

Погода в Украине на выходных, 18 и 19 января, будет преимущественно малооблачной, температура воздуха днем поднимется до +4 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным украинских синоптиков, на выходных на всей территории страны будет преимущественно малооблачная погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +4 градусов. Кое-где термометры днем покажут от 0 до +3.

Прогноз погоды на 18 января (meteo.gov.ua)

Ночью в Гидрометцентре прогнозируются небольшие заморозки. Так, в западных областях на выходных ночная температура понизится до -2...-5 градусов, на остальной территории термометры покажут от -1 до -4.

Прогноз погоды на 19 января (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что в пятницу, 17 января, погода в Украине будет сухой и прохладной. Ожидалось, что днем температура воздуха опустится до +2...+4, а ночью термометры покажут от -1 до -3.

Кроме того, в "Укравтодоре" предупредили водителей о заснеженности дорожного покрытия и гололеде в Днепропетровской, Ровенской, Херсонской и Запорожской областях. В остальных областях покрытие на дорогах государственного значения сухое.