Малиновский ведет переговоры с французским грандом, – инсайдер

Вице-чемпион Франции начал переговоры по переходу хавбека. Украинец якобы готов к новому вызову в профессиональной карьере.

Представители Малиновского персонально и "Аталанты" обсуждают с "Марселем" потенциальный трансфер. Турецкий вингер провансальцев Дженгиз Ундер может стать частью соглашения. Он ранее выступал в Серии А в составе столичной "Ромы".

Тем временем итальянский журналист Микеле Кришитьелло раскрыл причины появления Малиновского на рынке. У украинского хавбека якобы конфликт с наставником "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. Они поругались во время одного из спаррингов бергамасков.

В сезоне 2021/22 Руслан Малиновский провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач. В новом чемпионате Италии он провел на поле 6 минут плюс добавленное арбитром время, но успел оформить ассист.