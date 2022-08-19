Маліновський веде перемовини з французьким грандом, – інсайдер

Віце-чемпіон Франції розпочав перемовини щодо переходу хавбека. Українець нібито готовий до нового виклику в професіональній кар'єрі.

Представники Маліновського персонально та "Аталанти" обговорюють із "Марселем" потенційний трансфер. Турецький вінгер провансальців Дженгіз Ундер може стати частиною угоди. Він раніше виступав у Серії А в складі столичної "Роми".

Тим часом італійський журналіст Мікеле Крішітьєлло розкрив причини появи Маліновського на ринку. Український хавбек нібито має конфлікт із керманичем "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні. Вони полаялися під час одного зі спарингів бергамасків.

У сезоні 2021/22 Руслан Маліновський провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 7 результативних передач. У новому чемпіонаті Італії він провів на полі 6 хвилин плюс доданий арбітром час, але встиг оформити асист.