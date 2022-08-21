Малиновский пушечным голом обеспечил "Аталанте" ничью с "Миланом"

Боевой ничьей завешился для "Аталанты" из Бергамо поединок против "Милана" в рамках 2-го тура итальянской Серии А.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Италия, Серия А, 2-й тур
"Аталанта" – "Милан" – 1:1
Голы: Малиновский, 29 – Беннасер, 68
Стартовый отрезок "Милан" оставил за собой. Гости постоянно нагнетали опасность у владений "Аталанты", а в одном из эпизодов Мессиас лишь чудом не замкнул дальнюю стойку после флангового прострела.
В свою очередь хозяева реализовали фактически первый момент. На 29-й минуте Малиновский мощным ударом с лета после передачи Мехле пробил Меньяна с линии штрафной. Помог украинцу, которого отправляют из "Богини", небольшой рикошет.
"Россонери" пришли в себя лишь на старте второй половины. Первую возможность в составе чемпиона Италии упустил Калулу, пробивший головой над воротами после стандарта. Тонали же не смог переиграть Муссо в ближнем бою после прорыва с левого края.
Но на 68-й "Милан" все же сравнял счет. Это Беннасер в пределах штрафной зоны получил пас от Салемакерса и точно пробил мимо голкипера бергамасков – 1:1.
Несмотря на все старания обоих коллективов, больше забитых мячей зрители не увидели. Для "Аталанты" и "Милана" эта потеря очков стала первой в новом сезоне. Малиновский всего провел на поле 73 минуты.
Напомним, что украинец Зинченко принял участие в разгроме "Борнмута" в составе "Арсенала".
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