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Малиновский ведет переговоры с французским грандом, – инсайдер

Новина українською →
Марсель, Пятница 19 августа 2022 10:23
Малиновский ведет переговоры с французским грандом, – инсайдер Фото: Руслан Малиновский (справа) получил новый карьерный вариант (facebook.com/atalantabc)
Автор: Антон Федорцив

На финише летнего трансферного окна полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может сменить "Аталанту" с Бергамо на марсельский "Олимпик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Фабріціо Романо.

Вице-чемпион Франции начал переговоры по переходу хавбека. Украинец якобы готов к новому вызову в профессиональной карьере.

Представители Малиновского персонально и "Аталанты" обсуждают с "Марселем" потенциальный трансфер. Турецкий вингер провансальцев Дженгиз Ундер может стать частью соглашения. Он ранее выступал в Серии А в составе столичной "Ромы".

Тем временем итальянский журналист Микеле Кришитьелло раскрыл причины появления Малиновского на рынке. У украинского хавбека якобы конфликт с наставником "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. Они поругались во время одного из спаррингов бергамасков.

В сезоне 2021/22 Руслан Малиновский провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач. В новом чемпионате Италии он провел на поле 6 минут плюс добавленное арбитром время, но успел оформить ассист.

К слову, вратарь сборной Бущан попал в список интересов английского "Манчестер Юнайтед".

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