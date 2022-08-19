Малиновский ведет переговоры с французским грандом, – инсайдер
На финише летнего трансферного окна полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может сменить "Аталанту" с Бергамо на марсельский "Олимпик".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Фабріціо Романо.
Вице-чемпион Франции начал переговоры по переходу хавбека. Украинец якобы готов к новому вызову в профессиональной карьере.
Представители Малиновского персонально и "Аталанты" обсуждают с "Марселем" потенциальный трансфер. Турецкий вингер провансальцев Дженгиз Ундер может стать частью соглашения. Он ранее выступал в Серии А в составе столичной "Ромы".
Тем временем итальянский журналист Микеле Кришитьелло раскрыл причины появления Малиновского на рынке. У украинского хавбека якобы конфликт с наставником "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. Они поругались во время одного из спаррингов бергамасков.
В сезоне 2021/22 Руслан Малиновский провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач. В новом чемпионате Италии он провел на поле 6 минут плюс добавленное арбитром время, но успел оформить ассист.
Excl: Olympique Marseille are in talks to sign Ruslan Malinovskyi. Ukrainian midfielder wants a new challenge, as OM are negotiating with Atalanta and player side #OM #TeamOM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2022
Cengiz Ünder can be included in the deal, as part of the negotiation - still in discussion. pic.twitter.com/75AQBsT6tK
К слову, вратарь сборной Бущан попал в список интересов английского "Манчестер Юнайтед".
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