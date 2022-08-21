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Маліновський гарматним голом забезпечив "Аталанті" нічию з "Міланом"

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Бергамо, Неділя 21 серпня 2022 23:39
Маліновський гарматним голом забезпечив "Аталанті" нічию з "Міланом" Фото: Руслан Маліновський щойно забив "Мілану" (calciotoday.it)
Автор: Антон Федорців

Бойовою нічиєю завеширився для "Аталанти" з Бергамо двобій проти "Мілана" в рамках 2-го туру італійської Серії А.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Серія А, 2-й тур

"Аталанта" – "Мілан" – 1:1

Голи: Маліновський, 29 – Беннасер, 68

Стартовий відрізок "Мілан" залишив за собою. Гості постійно нагнітали небезпеку біля володінь "Аталанти", а в одному з епізодів Мессіас лише дивом не замкнув дальню стійку після флангового прострілу.

Натомість господарі реалізували фактично перший момент. На 29-й хвилині Маліновський потужним ударом з льоту з лінії штрафного після передачі Мехле пробив Меньяна. Допоміг українцю, якого відправляють із "Богині", невеликий рикошет.

"Россонері" оговталися лише на старті другої половини. Першу нагоду в складі чемпіона Італії змарнував Калулу, який головою пробив над воротами після стандарту. Натомість Тоналі не зміг переграти Муссо в ближньому бою після прориву з лівого краю.

Та на 68-й "Мілан" таки зрівняв рахунок. Це Беннасер у межах карної зони отримав пас від Салемакерса та влучно пробив повз голкіпера бергамасків – 1:1.

Попри всі старання обох колективів, більше забитих м'ячів глядачі не побачили. Для "Аталанти" та "Мілана" ця втрата очок стала першою у новому сезоні. Маліновський усього провів на полі 73 хвилини.

Нагадаємо, що українець Зінченко взяв участь у розгромі "Борнмута" в складі "Арсенала".

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