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Маліновський перейшов у французький гранд: умови трансферу українця

Фото: Руслан Маліновський у футболці збірної України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Марсельський "Олімпік" закрив перехід півзахисника збірної України Руслана Маліновського з "Аталанти" з Бергамо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний хавбек став першим зимовим новачком "Марселя". Французький гранд орендував українця зі зобов'язанням викупу.

Перехід Маліновського коштуватиме провансальцям мінімум 10 млн євро. Ще 3 млн у євровалюті "Аталанта" може заробити бонусами. Повноправним виконавцем "Марселя" український півзахисник стане після сезону 2022/23. На "Велодромі" він виступатиме під звичним 18-м номером.

У Бергамо Маліновський провів 3,5 сезони. За цей час він встиг зіграти 143 матчі в усіх турнірах, у яких забив 30 м'ячів і віддав 28 результативних передач. У нинішній кампанії українець перестав входити в плани керманича "Аталанти" Гасперіні, тож потрапив на радари "Марселя" і "Тоттенхема".

Маліновський є вихованцем донецького "Шахтаря", але на професіональному рівні виступав за "Севастополь" і луганську "Зорю". Пізніше його орендував бельгійський "Генк", який згодом викупив контракт хавбека за 2 млн євро. У складі збірної України Маліновський провів 51 поєдинок, у яких оформив 7 голів.

До слова, раніше валлієць Бейл оголосив про завершення кар'єри на клубному та міжнародному рівнях.

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Марсель