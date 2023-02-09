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Маліновський фірмовим голом вибив ПСЖ із Кубка Франції: відео

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Марсель, Четвер 09 лютого 2023 08:35
Маліновський фірмовим голом вибив ПСЖ із Кубка Франції: відео Фото: Руслан Маліновський щойно засмутив парижан (facebook.com/OlympiqueMarseilleENG)
Автор: Антон Федорців

До перемоги марсельського "Олімпіка" над столичним "Парі Сен-Жермен" на стадії 1/8 фіналу Кубка Франції доклався забитим м'ячем і українець Руслан Маліновський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Франція, Кубок Франції, 1/8 фіналу

"Олімпік" – "Парі Сен-Жермен" – 2:1

Голи: Санчес, 31 (пенальті), Маліновський, 57 – Рамос, 45+2

У першому таймі французькі гранди обмінялися голами. Відкрили рахунок провансальці, коли Санчес упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Ундера. ПСЖ відігрався після кутового – Неймар навісив із лівого флангу, а Рамос головою пробив під стійку.

Після перерви до справи взявся Маліновський. Атака "Марселя" правим флангом завершилася прострілом у центр, де удар Санчеса заблокував оборонець. Але до карної зони гостей увірвався український хавбек і розрядив "гармату" – Доннарумма був безсилим.

ПСЖ кволо намагався відігратися. Та Мессі, Мендешу та тому ж Рамосу забракло влучності. Як наслідок, столичний клуб вибув із боротьби за один із трофеїв сезону. Востаннє парижани перемагали в Кубку Франції ще в сезоні 2020/21.

Щодо Маліновського, то він вдруге після переходу в "Марсель" провів на полі всі 90 хвилин. Статистика українця цілком конкурентна – 7 матчів у всіх турнірах, 2 м'ячі. 11 лютого "Олімпік" зійдеться з "Клермоном" у чемпіонаті.

До слова, напередодні Лунін допоміг "Реалу" пробитися у фінал Клубного чемпіонату світу-2022.

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ПСЖ Марсель
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