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Маліновський близький до повернення в чемпіонат Італії, – інсайдер

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Марсель, Понеділок 24 липня 2023 12:28
Маліновський близький до повернення в чемпіонат Італії, – інсайдер Фото: Руслан Маліновський (у центрі) провів у Лізі 1 лише півроку (facebook.com/OlympiqueMarseilleENG)
Автор: Антон Федорців

Марсельський "Олімпік" готовий повернути до італійської Серії А півзахисника збірної України Руслана Маліновського.

Про це заявив журналіст Лучіано Савіано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

30-річний хавбек на порозі від'їзду з "Велодрома" всього за 7 місяців після появи в чемпіонаті Франції. На українця серйозний попит у чемпіонаті Італії, але назви зацікавлених клубів наразі невідомі.

"Марсель" готовий продати Маліновського за 15 млн євро. Контракт українського півзахисника з провансальцями чинний до літа 2026 року. Лише влітку французький гранд активував опцію викупу Маліновського з "Аталанти" за 10 мійльонів у євровалюті.

У сезоні 2022/23 хавбек зіграв 23 матчі за "Марсель" в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 1 асист. "Олімпік" із українцем у складі фінішував на 3-й сходинці Ліги 1. У новому сезоні провансальці стартують у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Маліновський є вихованцем донецького "Шахтаря", але на професіональному рівні виступав за "Севастополь" і луганську "Зорю". Пізніше його орендував бельгійський "Генк", який згодом викупив контракт хавбека за 2 млн євро. "Аталанта" ж придбала хавбека за 13,6 млн у 2019 році. У складі збірної України Маліновський провів 55 поєдинків, у яких оформив 7 голів.

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

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Марсель Чемпіонат Італії
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