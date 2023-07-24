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Малиновский близок к возвращению в чемпионат Италии, – инсайдер

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Марсель, Понедельник 24 июля 2023 12:28
Малиновский близок к возвращению в чемпионат Италии, – инсайдер Фото: Руслан Малиновский (в центре) провел в Лиге 1 всего полгода (facebook.com/OlympiqueMarseilleENG)
Автор: Антон Федорцив

Марсельский "Олимпик" готов вернуть в итальянскую Серию А полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

Об этом заявил журналист Лучиано Савиано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

30-летний хавбек на пороге отъезда с "Велодрома" всего через 7 месяцев после появления в чемпионате Франции. На украинца серьезный спрос в чемпионате Италии, но названия заинтересованных клубов пока неизвестны.

"Марсель" готов продать Малиновского за 15 млн евро. Контракт украинского полузащитника с провансальцами действует до лета 2026 года. Лишь летом французский гранд активировал опцию выкупа Малиновского из "Аталанты" за 10 миллионов в евровалюте.

В сезоне 2022/23 хавбек сыграл 23 матча за "Марсель" во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 ассист. "Олимпик" с украинцем в составе финишировал на 3-й строчке Лиги 1. В новом сезоне провансальцы стартуют в квалификации Лиги чемпионов.

Малиновский является воспитанником донецкого "Шахтера", но на профессиональном уровне выступал за "Севастополь" и луганскую "Зарю". Позже его арендовал бельгийский "Генк", впоследствии выкупивший контракт хавбека за 2 млн евро. "Аталанта" же приобрела хавбека за 13,6 млн в 2019 году. В составе сборной Украины Малиновский провел 55 матчей, в которых оформил 7 голов.

К слову, ранее собрали пятерку самых громких летних трансферов УПЛ в специальной подборке.

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