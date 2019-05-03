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В Мали из-за засады боевиков погибли почти два десятка мирных жителей

Новости » Политика    03.05.2019 - 21:12
В Мали из-за засады боевиков погибли почти два десятка мирных жителей
Фото: боевики в Мали (twitter.com/PressTV)

Атака боевиков началась с нападения на машину армии Мали, в результате которой погиб военный

В центральной части Мали в результате засады исламистских боевиков погибли 18 гражданских жителей. Об этом заявили местные чиновники, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Standard.

Указано, что сначала в результате взрыва погибли 12 человек. Через некоторое время их стали искать, и еще шесть человек попали в засаду той же группы боевиков.

Указано, что атака боевиков началась с нападения на машину армии Мали, перевозившу пайки. Автомобиль взорвали, в результате чего погиб военный. Первые 12 человек пошли на место происшествия, где и попали в засаду.

Чиновники отметили, что тела первых погибших были заминированы, но не понятно, погибли ли следующие шесть человек из-за этой взрывчатки.

Напомним, в конце марта в центральной части Республики Мали боевики напали на пастухов народа фулани. Так, мэр ближайшего города Банкасс Мулай Гуиндо рассказал, что рано утром вооруженные люди, которые были одеты в традиционные костюмы охотников, окружили деревню Огоссагу и совершили нападение.

Как писало РБК-Украина позже, число жертв нападения боевиков на скотоводов фулани в центральной части Республики Мали составило не менее 134 человек. В силовых структурах рассказали, что среди погибших присутствуют женщины, дети и старики.

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