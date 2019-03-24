ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Количество жертв нападения боевиков в Мали достигло 134 человек

Новости » Происшествия    24.03.2019 - 00:34
Количество жертв нападения боевиков в Мали достигло 134 человек
Фото: боевики в Мали (twitter.com/PressTV)

Нападения на две деревни в Мали унесло жизни 134 человек

Число жертв нападения боевиков на скотоводов фулани в центральной части Республики Мали составило не менее 134 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В силовых структурах рассказали, что среди погибших присутствуют женщины, дети и пожилые люди.

Отмечено, что кроме деревни Огоссагу от нападения пострадала еще одна близлежащая деревня Велингара, в которой погибло несколько человек, но он не может назвать точное количество.

Напомним, ранее сообщалось, что что в Мали в результате нападения боевиков погибли десятки людей. Мэр ближайшего города Банкасс Мулай Гуиндо рассказал, что около 4 утра по местному времени вооруженные люди, которые были одеты в традиционные костюмы охотников, окружили деревню Огоссагу и совершили нападение. 

Ранее сообщалось о 110 жертвах нападения.

По словам одного из жителей Огассагу, нападение может быть местью за смерть 23 солдат правительственной армии Мали на прошлой неделе. Военные погибли после нападения местной исламистской группировки.

В Краматорске за неделю 4 боевика сдались полиции В Норвегии мужчина с ножом напал на персонал школы
Новости Украины боевикинападениеМали
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь