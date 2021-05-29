В Мали суд назначил нового временного президента
Конституционный суд Мали объявил временным президентом страны полковника Ассими Гоиту. Он возглавляет хунту после переворота.
Об этом пишет "Радио Свобода".
В суде отметили, что решение принято в связи с тем, что пост президента оказался незанятым после отставки исполняющего обязанности главы государства Ба Ндао.
В понедельник Ндао и премьер-министр Моктар Уана были задержаны военными. Они были отпущены только после того, как ушли в отставку.
Сами они возглавляли переходное правительство после того как военные свергли предыдущего президента Ибрагима Бубакара Кейта в августе 2020 года. Он пришёл к власти после свержения предыдущего президента, который в свою очередь занял свой пост после государственного переворота.
Напомним, 25 мая ООН призвала освободить задержанное руководство Мали.
Ранее сообщалось, что президент Чада Идрис Деби погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны в выходные. Он руководил страной со 2 декабря 1990 года