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В Мали суд назначил нового временного президента

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Суббота 29 мая 2021 12:47
В Мали суд назначил нового временного президента Фото: в Мали назначили нового временного президента (cfr.org)
Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Мали объявил временным президентом страны полковника Ассими Гоиту. Он возглавляет хунту после переворота.

Об этом пишет "Радио Свобода".

В суде отметили, что решение принято в связи с тем, что пост президента оказался незанятым после отставки исполняющего обязанности главы государства Ба Ндао.

В понедельник Ндао и премьер-министр Моктар Уана были задержаны военными. Они были отпущены только после того, как ушли в отставку.

Сами они возглавляли переходное правительство после того как военные свергли предыдущего президента Ибрагима Бубакара Кейта в августе 2020 года. Он пришёл к власти после свержения предыдущего президента, который в свою очередь занял свой пост после государственного переворота.

Напомним, 25 мая ООН призвала освободить задержанное руководство Мали.

Ранее сообщалось, что президент Чада Идрис Деби погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны в выходные. Он руководил страной со 2 декабря 1990 года

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