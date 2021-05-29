У Малі суд призначив нового тимчасового президента
Конституційний суд Малі оголосив тимчасовим президентом країни полковника Асимі Гоїту. Він очолює хунту після перевороту.
Про це пише " Радіо Свобода".
У суді зазначили, що рішення прийнято у зв'язку з тим, що пост президента виявився незайнятим після відставки виконуючого обов'язки глави держави Ба Ндао.
У понеділок Ндао і прем'єр-міністр Моктар Уана були затримані військовими. Вони були відпущені тільки після того, як пішли у відставку.
Самі вони очолювали перехідний уряд після того як військові скинули попереднього президента Ібрагіма Бубакара Кейта в серпні 2020 року. Він прийшов до влади після повалення попереднього президента, який у свою чергу зайняв свій пост після державного перевороту.
Нагадаємо, 25 травня ООН закликала звільнити затримане керівництво Малі.
Раніше повідомлялося, що президент Чаду Ідріс Дебі загинув у сутичках з повстанцями на півночі країни у вихідні. Він керував країною з 2 грудня 1990 року