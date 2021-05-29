ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Малі суд призначив нового тимчасового президента

Новость на русском →
Субота 29 травня 2021 12:47
У Малі суд призначив нового тимчасового президента Фото: у Малі призначили нового тимчасового президента (cfr.org)
Автор: РБК-Україна

Конституційний суд Малі оголосив тимчасовим президентом країни полковника Асимі Гоїту. Він очолює хунту після перевороту.

Про це пише " Радіо Свобода".

У суді зазначили, що рішення прийнято у зв'язку з тим, що пост президента виявився незайнятим після відставки виконуючого обов'язки глави держави Ба Ндао.

У понеділок Ндао і прем'єр-міністр Моктар Уана були затримані військовими. Вони були відпущені тільки після того, як пішли у відставку.

Самі вони очолювали перехідний уряд після того як військові скинули попереднього президента Ібрагіма Бубакара Кейта в серпні 2020 року. Він прийшов до влади після повалення попереднього президента, який у свою чергу зайняв свій пост після державного перевороту.

Нагадаємо, 25 травня ООН закликала звільнити затримане керівництво Малі.

Раніше повідомлялося, що президент Чаду Ідріс Дебі загинув у сутичках з повстанцями на півночі країни у вихідні. Він керував країною з 2 грудня 1990 року

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Мали Президент
NEWS
Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна