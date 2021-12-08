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В Мали произошел взрыв: погибли семь миротворцев ООН, еще трое серьезно ранены

Автор: Анна Полисученко

В африканской стране Мали произошел взрыв. В результате погибли семь миротворцев ООН, а еще трое - получили серьезные ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Взрыв произошел в районе Бандиагара, когда колонна миротворцев направлялась в город Севаре. Нападение совершили боевики, связываемые с Аль-Каидой или группировкой "Исламское государство".

Мали в настоящее время являются эпицентром боевых действий джихадистов. Военный конфликт длится с 2012 года и в течение трех лет распространился на соседние страны Нигер и Буркина-Фасо. В результате боевых действий тысячи людей по всему региону стали жертвами, около двух миллионов сбежали из страны.

Ранее мы писали, что в Мали в результате взрыва погиб миротворец ООН. Четверо серьезно ранены.

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Мали