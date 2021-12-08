RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Малі стався вибух: загинули сім миротворців ООН, ще троє серйозно поранені

Автор: Анна Полисученко

В африканській країні Малі стався вибух. В результаті загинули сім миротворців ООН, а ще троє - отримали серйозні поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.

Вибух стався в районі Бандіагара, коли колона миротворців прямувала в місто Севаре. Напад здійснили бойовики, що зв'язуються з Аль-Каїдою або угрупованням "Ісламська держава".

Малі в даний час є епіцентром бойових дій джихадистів. Військовий конфлікт триває з 2012 року і протягом трьох років поширився на сусідні країни Нігер і Буркіна-Фасо. В результаті бойових дій тисячі людей по всьому регіону стали жертвами, близько двох мільйонів втекли з країни.

Раніше ми писали, що у Малі в результаті вибуху загинув миротворець ООН. Четверо серйозно поранені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мали