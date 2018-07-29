В Мали проходят президентские выборы

В выборах принимают участие 24 кандидата

В Мали в воскресенье, 29 июля, проходят президентские выборы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Безопасность во время голосования обеспечивают около 30 тысяч малийских и международных военных, в том числе миротворцев миссии ООН в Мали (MINUSMA), среди которых есть также военные Бундесвера.

Всего в выборах участвуют 24 кандидата, среди них одна женщина-бизнесвумен. Зарегистрировались для участия в выборах 8 из 18 млн граждан. Результаты ожидают примерно через пять дней.

Отмечается, что наибольшие шансы на победу у 73-летнего действующего президента Ибрагима Бубакара Кейта, который выдвинут от "Ассамблеи для Мали" (RPM). Его самым сильным конкурентом считают 68-летнего оппозиционера Сумаила Сиссе, который является кандидатом от "Союза республики и демократии" и платформы с более 200 общественных объединений.

Основной темой предвыборной кампании была ситуация с безопасностью в стране. В центре и на севере Мали действуют исламистские группировки, которые совершают нападения на мирное население. Кроме того, малийские органы безопасности обвиняют в преступлениях против населения.

Напомним, 27 июля в Армении суд арестовал бывшего президента Роберта Кочаряна за разгон акций протеста в марте 2008 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Кочарян назвал обвинения сфальсифицированными.

Как сообщается, экс-президента обвиняют в свержении конституционного строя Армении с применением насилия, а также в завладении полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным конституцией.