У Малі відбуваються президентські вибори

У виборах беруть участь 24 кандидати

У Малі у неділю, 29 липня, відбуваються президентські вибори. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Безпеку під час голосування забезпечують близько 30 тисяч малійських та міжнародних військових, у тому числі миротворців місії ООН у Малі (MINUSMA), серед яких є також військові Бундесверу.

Загалом у виборах беруть участь 24 кандидати, серед них одна жінка-бізнесвумен. Зареєструвалися для участі у виборах 8 з 18 млн громадян. Результати очікують приблизно через п'ять днів.

Зазначається, що найбільші шанси на перемогу має 73-річний чинний президент Ібрагім Бубакар Кейта, який висунутий від "Асамблеї для Малі" (RPM). Його найсильнішим конкурентом вважають 68-річного опозиціонера Сумаіла Сіссе, який є кандидатом від "Союзу республіки та демократії" та платформи з понад 200 громадських об'єднань.

Основною темою передвиборчої кампанії була ситуація з безпекою у країні. В центрі та на півночі Малі діють ісламістські угрупування, які здійснюють напади на мирне населення. Окрім того, малійські органи безпеки звинувачують у злочинах проти населення.

Нагадаємо, 27 липня у Вірменії суд заарештував колишнього президента Роберта Кочаряна через розгон акцій протесту в березні 2008 року. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Сам Кочарян назвав звинувачення сфальсифікованими.

Як повідомляється, екс-президента звинувачують у поваленні конституційного ладу Вірменії з застосуванням насильства, а також у заволодінні повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду або уряду способом, не передбаченим конституцією.