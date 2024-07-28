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У Малі повстанці вбили і поранили десятки найманців ПВК "Вагнера"

Тінзауатен, Малі, Неділя 28 липня 2024 00:34
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У Малі повстанці вбили і поранили десятки найманців ПВК "Вагнера" Фото: повстанці у Малі знищили десятки російських найманців ПВК "Вагнера" (Mario Nawfal/Х)
Автор: Валерій Савицький

У Республіці Малі (Африка) повстанці-туареги вбили і поранили десятки солдатів та найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначив повстанський рух "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD), його бійці захопили бронетехніку, вантажівки й цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен у четвер і п'ятницю.

Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранення. Однак при цьому ліквідовано близько 20 повстанців.

В п'ятницю під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал, загиблих немає.

У мережі оприлюднене відео з місця після бою - кадри можна подивитися за цим посиланням. Також відео можна подивитися тут. Попереджаємо - ролик 21+!

Туареги - етнічна група, що населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Багато з них відчувають себе маргіналізованими урядом країни.

Сепаратистське угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, однак пізніше воно було перехоплене ісламістськими угрупованнями.

У 2015 році угруповання підписало мирну угоду з урядом Малі. Однак наприкінці 2022 року CSP-PSD вийшла з переговорів.

Активність ПВК "Вагнера"

За даними ЗМІ, під час штурмів Бахмута в Донецькій області, ПВК "Вагнера" втратила щонайменше 19,5 тисяч бійців. З них понад 17 тисяч були ув'язненими.

У травні під час наступу російської армії на Вовчанськ Харківської області, агресор задіяв бійців африканського корпусу. Серед них були колишні члени ПВК "Вагнера".

Тим часом у Білорусі вагнерівці готують операторів дронів для війни в Україні.

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