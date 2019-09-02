В Мали при обрушении дома погибли 15 человек

В Мали в городе Бамако в результате обрушения трехэтажного жилого дома погибли 15 человек, 41 человек извлечен из-под завалов живым. Об этом сообщило министерство безопасности и защиты населения страны, передает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Twitter.

Инцидент произошел в строящемся здании, обрушение началось с четвертого этажа, после чего переместилось на рядом стоящий жилой дом.

Причина происшествия устанавливается.

Экстренным службам удалось достать из-под обломков четырехлетнюю девочку.

Фото: на месте обрушения в Мали

Напомним, 31 августа в Германии во время концерта рэп-группы обрушилась часть сцены, в результате чего пострадали 28 человек. Концерт проходил в городе Эссене в Северный Рейн-Вестфалия. Во время выступления группы Marteria и Casper пошла гроза и начался сильный ветер, что привело к обрушению сцены.

Ранее во Львовской области в Дрогобыче 28 августа в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж, погибли 8 ччеловек.