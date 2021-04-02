В Мали напали на базу ООН, погибли четыре миротворца
В Мали напали на базу миротворцев ООН. В результате четыре человека убиты и еще несколько получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении миссии ООН говорится о том, что на лагерь миротворцев напали вооруженные террористы.
"По предварительным подсчетам, четыре миротворца убиты, есть раненые. Для эвакуации раненых на место были отправлены вертолеты" - говорится в сообщении.
С 2013 года на территории Мали развернута миротворческая миссия ООН, она составляет более 14 тысяч миротворцев.
Напомним, в феврале боевики обстреляли базу миротворцев ООН в центре Мали. В результате обстрела пострадали 20 военнослужащих миротворческой миссии.
РБК-Украина писало, что в конце декабря 2020 года в результате нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике погибли трое миротворцев ООН, еще несколько получили ранения.