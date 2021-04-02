В Мали напали на базу ООН, погибли четыре миротворца

В Мали напали на базу миротворцев ООН. В результате четыре человека убиты и еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает Reuters .

В заявлении миссии ООН говорится о том, что на лагерь миротворцев напали вооруженные террористы.

"По предварительным подсчетам, четыре миротворца убиты, есть раненые. Для эвакуации раненых на место были отправлены вертолеты" - говорится в сообщении.

С 2013 года на территории Мали развернута миротворческая миссия ООН, она составляет более 14 тысяч миротворцев.