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В Мали напали на базу ООН, погибли четыре миротворца

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 19:13
В Мали напали на базу ООН, погибли четыре миротворца Фото: миротворец ООН (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В Мали напали на базу миротворцев ООН. В результате четыре человека убиты и еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении миссии ООН говорится о том, что на лагерь миротворцев напали вооруженные террористы.

"По предварительным подсчетам, четыре миротворца убиты, есть раненые. Для эвакуации раненых на место были отправлены вертолеты" - говорится в сообщении.

С 2013 года на территории Мали развернута миротворческая миссия ООН, она составляет более 14 тысяч миротворцев.

Напомним, в феврале боевики обстреляли базу миротворцев ООН в центре Мали. В результате обстрела пострадали 20 военнослужащих миротворческой миссии.

РБК-Украина писало, что в конце декабря 2020 года в результате нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике погибли трое миротворцев ООН, еще несколько получили ранения.

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