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У Малі напали на базу ООН, загинули чотири миротворця

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 19:13
У Малі напали на базу ООН, загинули чотири миротворця Фото: миротворець ООН (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В Малі напали на базу миротворців ООН. В результаті чотири людини загинули і ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

В заяві місії ООН йдеться про те, що на табір миротворців напали озброєні терористи.

"За попередніми підрахунками, чотири миротворця вбиті, є поранені. Для евакуації поранених на місце були відправлені вертольоти", - йдеться в повідомленні.

З 2013 року на території Малі розгорнута миротворча місія ООН, вона складає більше 14 тисяч миротворців.

Нагадаємо, в лютому бойовики обстріляли базу миротворців ООН в центрі Малі. В результаті обстрілу постраждали 20 військовослужбовців миротворчої місії.

РБК-Україна писало, що наприкінці грудня 2020 року в результаті нападу повстанців в Центрально-Африканській Республіці загинули троє миротворців ООН, ще кілька отримали поранення.

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