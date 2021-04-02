У Малі напали на базу ООН, загинули чотири миротворця

В Малі напали на базу миротворців ООН. В результаті чотири людини загинули і ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters .

В заяві місії ООН йдеться про те, що на табір миротворців напали озброєні терористи.

"За попередніми підрахунками, чотири миротворця вбиті, є поранені. Для евакуації поранених на місце були відправлені вертольоти", - йдеться в повідомленні.

З 2013 року на території Малі розгорнута миротворча місія ООН, вона складає більше 14 тисяч миротворців.