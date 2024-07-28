У Малі ліквідовано найпопулярнішого пропагандиста ПВК "Вагнер", - ЗМІ

Десятки росіян із ПВК "Вагнера" було вбито або взято в полон на півночі Малі. У ході боїв також ліквідовано пропагандиста найманців, автора каналу Grey Zone.

Як повідомляється, на півночі Малі, поблизу кордону з Алжиром, туареги, що борються за незалежність Азавада, заявили про успішну атаку на Збройні сили Малі і бойовиків ПВК "Вагнера", які їх супроводжували. За їхньою інформацією, за два дні боїв було вбито та поранено десятки солдатів і найманців. Відомо також, що кілька росіян потрапили до полону.

Серед загиблих виявився автор найбільшого серед наближених до найманців каналу Grey Zone. Мова йде про 29-річного уродженця Липецька Микиту Федянина. На його канал у Telegram підписано понад півмільйона людей. В соцмережах публікують фотографії, ймовірно, його мертвого тіла.