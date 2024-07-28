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У Малі ліквідовано найпопулярнішого пропагандиста ПВК "Вагнер", - ЗМІ

Неділя 28 липня 2024 17:09
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У Малі ліквідовано найпопулярнішого пропагандиста ПВК "Вагнер", - ЗМІ Фото: ПВК "Вагнер" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Десятки росіян із ПВК "Вагнера" було вбито або взято в полон на півночі Малі. У ході боїв також ліквідовано пропагандиста найманців, автора каналу Grey Zone.

Передає РБК-Україна з посиланням на The Insider та Медіазону.

Як повідомляється, на півночі Малі, поблизу кордону з Алжиром, туареги, що борються за незалежність Азавада, заявили про успішну атаку на Збройні сили Малі і бойовиків ПВК "Вагнера", які їх супроводжували. За їхньою інформацією, за два дні боїв було вбито та поранено десятки солдатів і найманців. Відомо також, що кілька росіян потрапили до полону.

Серед загиблих виявився автор найбільшого серед наближених до найманців каналу Grey Zone. Мова йде про 29-річного уродженця Липецька Микиту Федянина. На його канал у Telegram підписано понад півмільйона людей. В соцмережах публікують фотографії, ймовірно, його мертвого тіла.

Активність ПВК "Вагнера"

Раніше у ЗМІ повідомляли, що під час штурмів міста Бахмут на Донеччині, приватна військова компанія "Вагнера" втратила щонайменше 19 500 бійців. З них понад 17 000 були ув'язненими.

Також повідомлялося, що в травні цього року під час наступу армії РФ на Вовчанськ Харківської області, противник задіяв бійців африканського корпусу. Серед них були помічені колишні члени ПВК "Вагнера".

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