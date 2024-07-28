В Мали ликвидирован самый популярный пропагандист ЧВК "Вагнер", - СМИ

Десятки россиян из ЧВК "Вагнера" были убиты или взяты в плен на севере Мали. В ходе боев также ликвидирован пропагандист наемников, автор канала Grey Zone.

Как сообщается, на севере Мали, вблизи границы с Алжиром, туареги сражающиеся за независимость Азавада заявили об успешной атаке на Вооруженные силы Мали и сопровождающих их боевиков ЧВК "Вагнера". По их информации, за два дня боев были убиты и ранены десятки солдат и наемников. Известно также, что несколько россиян попали в плен.

Среди погибших оказался автор крупнейшего среди приближенных к наемникам канала Grey Zone. Речь идет о 29-летнем уроженце Липецка Никите Федянине. На его канал в Telegram подписано более полумиллиона человек. В сети публикуют фото вероятно его мертвого тела.