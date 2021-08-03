В Мали грузовик врезался в автобус: погибли около 40 человек

В Мали столкнулся пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В результате ДТП погибли по меньшей мере 37 человек. Число пострадавших не называется. Их эвакуировали в университетскую больницу Сегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное агентство Mali24 .

По его данным, авария произошла днем 3 августа на трассе в 30 км от города Сегу. По предварительной информации, причиной ДТП стал разрыв шины грузовика. В результате фура потеряла управление и врезалась в пассажирский автобус.

На место ДТП прибыл министр транспорта и инфраструктуры Мали и губернатор Алассан Тароре. Власти страны призвали провести проверку старых автомобилей.

Фото: в Мали в ДТП с участием фуры и автобуса погибли около 40 человек (twitter.com/mali_onliine)