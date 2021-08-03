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У Малі вантажівка врізалася в автобус: загинули близько 40 людей

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Бамако, Вівторок 03 серпня 2021 18:57
У Малі вантажівка врізалася в автобус: загинули близько 40 людей Фото: у Малі в ДТП за участю фури і автобуса загинули близько 40 осіб (twitter.com/mali_onliine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Малі зіткнувся пасажирський автобус і вантажний автомобіль. В результаті ДТП загинули щонайменше 37 осіб. Число постраждалих не називається. Їх евакуювали в університетську лікарню Сегу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство Mali24.

За його даними, аварія сталася вдень 3 серпня на трасі в 30 км від міста Сегу. За попередньою інформацією, причиною ДТП став розрив шини вантажівки. В результаті фура втратила управління і врізалася в пасажирський автобус.

На місце ДТП прибув міністр транспорту та інфраструктури малі і губернатор Алассан Тароре. Влада країни закликала провести перевірку старих автомобілів.

Фото: у Малі в ДТП за участю фури і автобуса загинули близько 40 осіб (twitter.com/mali_onliine)

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