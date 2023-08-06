Мали чесну розмову. В ОП підбили підсумки мирного саміту в Саудівській Аравії

Як пише пресслужба, в саміті взяли участь більше 40 країн, що свідчить про надзвичайну зацікавленість у встановленні стійкого й тривалого миру.

"Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення", - розповів керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, який й очолив українську делегацію.

За словами Єрмака деякі з представників мали різні погляди, однак усі країни засвідчили відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. Саме на цих принципах, як зауважив керівник ОП, побудована Формула миру президента Володимира Зеленського.

"Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули", - додає пресслужба.

Сторони, зі свого боку, домовились продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

Саміт в Саудівській Аравії

Як й відзначалось вище, головною темою саміту стала українська формула миру. Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Пізніше інформацію підтвердили й в Офісі президента.

На саміт було запрошено представників більше 40 країн, зокрема, тих, що розвиваються, включаючи Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет і Мексику. Китай, зі свого боку, зрештою також відправив власну делегацію.

Щодо Формули миру Володимира Зеленського. Вона включає 10 пунктів, пов'язаних з забезпеченням безпеки в Україні у зв'язку з військовими діями. А саме: