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В Мали боевики атаковали военных: пять погибших, восемь раненных

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Мали, Четверг 07 октября 2021 07:35
В Мали боевики атаковали военных: пять погибших, восемь раненных Фото: в Мали боевики атаковали военных (fama.ml)
Автор: Анна Полисученко

В Мали боевики атаковали военных. В результате нападения минимум пять человек погибло, еще восемь ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нападение произошло возле села Бодио в регионе Мопти - эпицентре насилия в Мали со стороны повстанцев, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством".

Другой местный чиновник, попросивший не называть своего имени, сказал, что погибло более десяти солдат.

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