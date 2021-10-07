В Мали боевики атаковали военных: пять погибших, восемь раненных
Фото: в Мали боевики атаковали военных (fama.ml)
В Мали боевики атаковали военных. В результате нападения минимум пять человек погибло, еще восемь ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Нападение произошло возле села Бодио в регионе Мопти - эпицентре насилия в Мали со стороны повстанцев, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством".
Другой местный чиновник, попросивший не называть своего имени, сказал, что погибло более десяти солдат.