У Малі бойовики атакували військових: п'ять загиблих, вісім поранених
Фото: у Малі бойовики атакували військових (fama.ml)
У Малі бойовики атакували військових. В результаті нападу мінімум п'ять осіб загинуло, ще вісім поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Напад стався біля села Бодіо в регіоні Мопті - епіцентрі насильства в Малі з боку повстанців, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та " Ісламською державою".
Інший місцевий чиновник, який попросив не називати свого імені, сказав, що загинуло більше десяти солдатів.