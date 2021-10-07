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У Малі бойовики атакували військових: п'ять загиблих, вісім поранених

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Малі, Четвер 07 жовтня 2021 07:35
У Малі бойовики атакували військових: п'ять загиблих, вісім поранених Фото: у Малі бойовики атакували військових (fama.ml)
Автор: Анна Полисученко

У Малі бойовики атакували військових. В результаті нападу мінімум п'ять осіб загинуло, ще вісім поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Напад стався біля села Бодіо в регіоні Мопті - епіцентрі насильства в Малі з боку повстанців, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та " Ісламською державою".

Інший місцевий чиновник, який попросив не називати свого імені, сказав, що загинуло більше десяти солдатів.

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