На Мальдивах бывший вице-президент получил 20 лет тюрьмы за коррупцию

Фото: Ахмед Адиб (scmp.com)

Бывшего вице-президента островного государства Мальдивы Ахмеда Адиба приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупции. Он также получил штраф в 129 892 доллара после того, как признал себя виновным.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Мальдивский уголовный суд предъявил Адибу обвинение в растрате, отмывании денег и злоупотреблении государственной властью. В частности, его обвинили в коррупционных схемах при выдаче в аренду тропических островов для развития отелей.

По данным комиссии по возвращению активов, созданной нынешним правительством, острова отдали в аренду по ценам ниже рыночных. В результате государство потеряло почти 259 миллионов долларов.

Напомним, в начале сентября правительство Мальдив приняло решение ужесточить требования к въезду туристов. Такое решение приняли из-за скачка заболеваемости COVID-19 на более чем десяти курортах.

Также РБК-Украина писало, что 15 июля Мальдивы открыли границы для иностранных туристов.