Гаттузо останется на посту главного тренера "Милана"

Новости Спорт 27.07.2018 - 14:34
Фото: Дженнаро Гаттузо (acmilan.com)
Фото: Дженнаро Гаттузо (acmilan.com)

Наставник остается у руля "россонери" на следующий сезон

Новый спортивный директор "Милана" Леонардо на пресс-конференции объявил, что Дженнаро Гаттузо не покинет поста главного тренера команды и продолжит работу с итальянской командой. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Я разделяю ту же точку зрения, что и руководство - он будет продолжать работу. Его увольнение никогда не обсуждалось. Никто из нас не вел переговоры с Конте", - сказал Леонардо.

Ранее в СМИ появилась информация, что новый владелец "Милана" американский хедж-фонд Elliot Management намерен произвести многочисленные кадровые изменения в клубе. 

Отмечалось, что руководство фонда хочет видеть на посту главного тренера россонери экс-наставника "Ювентуса", "Челси" и сборной Италии Антонио Конте.

Напомним, УЕФА отстранил "Милан" от еврокубков на два сезона, однако клуб оспорил это решение и в результате Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил команду Дженнаро в Лигу Европы.

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