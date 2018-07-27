Гаттузо останется на посту главного тренера "Милана"
Наставник остается у руля "россонери" на следующий сезон
Новый спортивный директор "Милана" Леонардо на пресс-конференции объявил, что Дженнаро Гаттузо не покинет поста главного тренера команды и продолжит работу с итальянской командой. Об этом сообщается на сайте клуба.
"Я разделяю ту же точку зрения, что и руководство - он будет продолжать работу. Его увольнение никогда не обсуждалось. Никто из нас не вел переговоры с Конте", - сказал Леонардо.
@leo_de_araujo: "Orgoglioso di essere stato scelto per riportare il Club ai suoi livelli"— AC Milan (@acmilan) July 26, 2018
Rivivi la presentazione di Leonardo a Casa Milan pic.twitter.com/DwymgUOL3w
Ранее в СМИ появилась информация, что новый владелец "Милана" американский хедж-фонд Elliot Management намерен произвести многочисленные кадровые изменения в клубе.
Отмечалось, что руководство фонда хочет видеть на посту главного тренера россонери экс-наставника "Ювентуса", "Челси" и сборной Италии Антонио Конте.
Напомним, УЕФА отстранил "Милан" от еврокубков на два сезона, однако клуб оспорил это решение и в результате Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил команду Дженнаро в Лигу Европы.