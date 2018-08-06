Мальдіні повернувся в "Мілан" в ролі директора зі стратегічного розвитку

Легенда "россонері" став директором зі стратегічного розвитку

Колишній захисник і капітан "Мілана" Паоло Мальдіні повернувся в клуб на посаду директора зі стратегічного розвитку в спортивній області. Про це повідомляється на сайті італійської команди.

"Щасливий і гордий можливості попрацювати з Мальдіні в його новій ролі. Лідерські якості та досвід Паоло принесуть клубу велику користь. У "Мілана" амбітні завдання, а Мальдіні - крок на шляху до повернення величі "Мілану", - сказав президент клубу Паоло Скароні.

50-річний Мальдіні провів в "Мілані" всю професійну кар'єру. У період з 1984 по 2009 рік захисник сім разів ставав чемпіоном Італії, один раз вигравав Кубок і п'ять разів - Суперкубок країни, Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

Колишній одноклубник футболіста, а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко на своїй сторінці в Instagram також привітав Паоло Мальдіні з поверненням в рідний клуб.

"Історія триває! Ласкаво просимо додому, мій друг! Вперед, "Мілан"!", - написав Шевченко.

Нагадаємо, міланський клуб очолює колишній півзахисник команди і збірної Італії, чемпіон світу 2006 року Дженнаро Гаттузо.