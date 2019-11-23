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У Малайзії затримали судно з українцями

Новини » Надзвичайні події     23.11.2019 - 14:36
У Малайзії затримали судно з українцями
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Екіпажу загрожує до 2 років ув'язнення

У Малайзії затримали судно з 23 членами екіпажу, серед яких громадяни України та Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Star.

Як повідомляється, на східному узбережжі Джохора правоохоронці затримали судно з українцями та росіянами на борту. Двоє членів екіпажу були передані правоохорнцям для з'ясування всіх обставин справи.

"Всіх 23 членів екіпажу затримали, оскільки вони не змогли надати адміністрації порту дозвіл на вхід. Всі затримані - росіяни та українці, віком від 21 до 68 років", - заявили в малайзійській морській поліції.

Зазначається, що справу розслідують за статтею про незаконну якірну стоянку. Екіпажу загрожує покарання у вигляді штрафу на понад 578 тис. гривень або позбавлення волі на 2 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу узбережжя Італії затримали яхту з українцями, які хотіли переправити 74 нелегальних мігрантів з Іраку. Інформацію про те, що судно використовувалося для нелегальних переправ мігрантів підтвердили у Європолі.

Крім того, у Франції поліція виявила вантажівку, в якій знаходився 31 мігрант. За кермом автотранспорту перебував пакистанець, який відразу ж був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

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