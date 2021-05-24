ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Малайзии столкнулись два поезда метро, более 200 человек пострадали

Новина українською →
Куала-Лумпур, Понедельник 24 мая 2021 19:35
В Малайзии столкнулись два поезда метро, более 200 человек пострадали Фото: в Малайзии столкнулись два поезда метро (freemalaysiatoday.com)
Автор: РБК-Украина

В столице Малайзии городе Куала-Лумпур произошло столкновение двух поездов метро. В результате инцидента пострадали более 200 человек.

Об этом сообщает Alghadeer TV.

Инцидент произошел 24 мая около 20:45 (15:45 по киевскому времени). Два поезда легкорельсового метро столкнулись в подземном тоннеле недалеко от башен-близнецов Петронас.

По словам начальника районной полиции Мохамада Зайнала Абдулла, один из столкнувшихся поездов перевозил пассажиров, второй был запущен в тестовом режиме и был пустым.

В результате происшествия 47 человек серьезно пострадали, а еще 166 получили незначительные травмы.

"Мы все еще расследуем инцидент..., но мы подозреваем, что, возможно, произошло недопонимание со стороны центра управления поездами", - заявил Мохамад Зайнал.

Напомним, в Египте 26 марта произошла авария поезда. На юге страны в городе Тахта провинции Сохаг, поезд, который следовал из Луксора в Александрию, врезался сзади в другой пассажирский поезд, который направлялся из Асуана в Каир. В результате столкновения два вагона с пассажирами сошли с рельсов.

В результате столкновения пассажирских поездов погибли 19 человек. Пострадавшими в результате происшествия считаются 185 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия метро Малайзия столкновение Куала-Лумпур
NEWS
"Авиапиратство". Кто такой Протасевич и как мир реагирует на его задержание
"Авиапиратство". Кто такой Протасевич и как мир реагирует на его задержание
DAILY
Сергей Шкарлет: Критического падения качества в украинском образовании нет
Владислав Красинский, Сергей Щербина Сергей Шкарлет: Критического падения качества в украинском образовании нет