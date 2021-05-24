ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Малайзії зіткнулися два потяги метро, понад 200 людей постраждали

Новость на русском →
Куала-Лумпур, Понеділок 24 травня 2021 19:35
У Малайзії зіткнулися два потяги метро, понад 200 людей постраждали Фото: у Малайзії зіткнулися два потяги метро (freemalaysiatoday.com)
Автор: РБК-Україна

У столиці Малайзії місті Куала-Лумпур сталося зіткнення двох поїздів метро. В результаті інциденту постраждали понад 200 осіб.

Про це повідомляє Alghadeer TV.

Інцидент стався 24 травня близько 20:45 (15:45 за київським часом). Два потяги легкорельсового метро зіткнулися в підземному тунелі недалеко від веж-близнюків Петронас.

За словами начальника районної поліції Мохамада Зайнала Абдулла, один з поїздів, що зіткнулися перевозив пасажирів, другий був запущений в тестовому режимі і був порожнім.

В результаті події 47 осіб серйозно постраждали, а ще 166 отримали незначні травми.

"Ми все ще розслідуємо інцидент..., але ми підозрюємо, що, можливо, відбулося непорозуміння з боку центру управління поїздами", - заявив Мохамад Зайнал.

Нагадаємо, в Єгипті 26 березня сталася аварія поїзда. На півдні країни в місті Тахта провінції Сохаг, поїзд, який прямував з Луксора в Олександрію, врізався ззаду в Інший пасажирський поїзд, який прямував з Асуана в Каїр. В результаті зіткнення два вагони з пасажирами зійшли з рейок.

В результаті зіткнення пасажирських поїздів загинули 19 людей. Постраждалими в результаті події вважаються 185 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події метро Малайзия столкновение Куала-Лумпур
NEWS
"Авіапіратство". Хто такий Протасевич і як світ реагує на його затримання
"Авіапіратство". Хто такий Протасевич і як світ реагує на його затримання
DAILY
Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає
Владислав Красінський, Сергій Щербина Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає