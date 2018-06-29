Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Малайзии предъявили обвинение подозреваемым в убийстве брата Ким Чен Ына

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 07:22
Фото: подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама (twitter.com/LOrientLeJour)
Фото: подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама (twitter.com/LOrientLeJour)

Прокуратура утверждает, что женщинам было известно, что они имеют дело с высокотоксичным веществом

В Малайзии предъявили обвинение двум подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в аэропорту Куала-Лумпура. Об этом сообщает Reuters.

Обвиняемые - гражданка Индонезии Сити Айша и гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг.

Прокуроры заявили, что они должны были тренироваться, чтобы распылили в лицо Ким Чен Нама нервно-паралитическое вещество VX, отвергнув таким образом версию обвиняемых, утверждавших в ходе допроса, что они не понимали, что совершают убийство, а думали, что участвуют в реалити-шоу.

Прокурор подчеркнул, что им было известно, что они обращаются с высокотоксичным веществом, а также о том, что должны смыть его с себя в течение 15 минут.

В КНДР отрицают обвинения Южной Кореи и США, что за убийством стоит режим Ким Чен Ына.

Напомним, в октябре 2017 года в городе Шах-Алам (Малайзия) начался суд по делу об убийстве Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

По версии обвинения, 13 февраля 2017 года, приблизившись сзади к Ким Чен Наму в аэропорту Куала-Лумпура, женщины нанесли на его лицо состав, содержавший VX - фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Ким Чен Нам скончался по дороге в больницу.

 

 

В Пентагоне отрицают существование плана-графика денуклеаризации Северной Кореи В КНДР отказались от ежегодного митинга против США ради соглашений с Трампом, - AP
Теги публикации: КНДР, Малайзия, Ким Чен Ын, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
В Тернополе неизвестный пожертвовал на лечение ребенка баснословную сумму
Диего Марадона шокировал болельщиков после матча
"Знаешь ли ты": звезда 2000-х уходит со сцены из-за проблем со здоровьем (фото)
"Жека! Выздоравливай!": Владимир Зеленский переживает за своего друга
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь