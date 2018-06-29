В Малайзии предъявили обвинение подозреваемым в убийстве брата Ким Чен Ына

Прокуратура утверждает, что женщинам было известно, что они имеют дело с высокотоксичным веществом

В Малайзии предъявили обвинение двум подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в аэропорту Куала-Лумпура. Об этом сообщает Reuters.

Обвиняемые - гражданка Индонезии Сити Айша и гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг.

Прокуроры заявили, что они должны были тренироваться, чтобы распылили в лицо Ким Чен Нама нервно-паралитическое вещество VX, отвергнув таким образом версию обвиняемых, утверждавших в ходе допроса, что они не понимали, что совершают убийство, а думали, что участвуют в реалити-шоу.

Прокурор подчеркнул, что им было известно, что они обращаются с высокотоксичным веществом, а также о том, что должны смыть его с себя в течение 15 минут.

В КНДР отрицают обвинения Южной Кореи и США, что за убийством стоит режим Ким Чен Ына.

Напомним, в октябре 2017 года в городе Шах-Алам (Малайзия) начался суд по делу об убийстве Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

По версии обвинения, 13 февраля 2017 года, приблизившись сзади к Ким Чен Наму в аэропорту Куала-Лумпура, женщины нанесли на его лицо состав, содержавший VX - фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Ким Чен Нам скончался по дороге в больницу.