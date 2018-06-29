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У Малайзії висунули звинувачення підозрюваним у вбивстві брата Кім Чен Ина

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 07:22
Фото: підозрювані у вбивстві Кім Чен Нама (twitter.com/LOrientLeJour)
Фото: підозрювані у вбивстві Кім Чен Нама (twitter.com/LOrientLeJour)

Прокуратура стверджує, що жінкам було відомо, що вони мають справу з високотоксичною речовиною

У Малайзії висунули звинувачення двом підозрюваним у вбивстві Кім Чен Нама, старшого брата лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, в аеропорту Куала-Лумпуру. Про це повідомляє Reuters.

Обвинувачені - громадянка Індонезії Сіті Айша і громадянка В'єтнаму Доан Тхі Хуонг.

Прокурори заявили, що вони повинні були тренуватися, щоб розпилили в обличчя Кім Чен Нама нервово-паралітичну речовину VX, відкинувши таким чином версію обвинувачених, які стверджували в ході допиту, що вони не розуміли, що скоюють убивство, а думали, що беруть участь у реаліті-шоу.

Прокурор підкреслив, що їм було відомо, що вони мають справу з високотоксичною речовиною, а також про те, що мали змити її з себе протягом 15 хвилин.

У КНДР заперечують звинувачення Південної Кореї і США, що за вбивством стоїть режим Кім Чен Ина.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року в місті Шах-Алам (Малайзія) почався суд у справі про вбивство Кім Чен Нама - старшого брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

За версією обвинувачення, 13 лютого 2017 року, наблизившись ззаду до Кім Чен Нама в аеропорту Куала-Лумпуру, жінки нанесли на його обличчя речовину, що містила VX - фосфороорганічна бойова отруйна речовина нервово-паралітичної дії. Кім Чен Нам помер по дорозі в лікарню.

 

 

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Теги публікації: КНДР, Малайзия, Кім Чен Ин, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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