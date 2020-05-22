ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Малайзии оправдали украинку, приговоренную к пожизненному сроку

Новости » Общество     22.05.2020 - 15:09
В Малайзии оправдали украинку, приговоренную к пожизненному сроку
Фото: наручники на обвиняемой (flickr.com/live)

Клавдия Лопаткина уже вернулась в Украину

Суд в Малайзии оправдал гражданку Украины Клавдию Лопаткину, которая ранее была приговорена к пожизненному сроку за перевозку наркотиков. Украинка уже вернулась на родину.

Об этом сообщили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

По его словам, Федеральный суд Малайзии оправдал украинку 13 мая.

"После почти пяти лет пребывания за решеткой в ​​Малайзии гражданка Украины Клавдия Лопаткина вернулась домой. Еще в декабре 2015 года малазийская полиция задержала Клавдию Лопаткина в международном аэропорту острова Пенанг по обвинению в перевозке наркотических веществ. В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил ее к пожизненному сроку заключения. 13 мая 2020 Федеральный Суд Малайзии оправдал Клавдию. Сейчас она уже в Украине", - написал Кулеба.

Он отметил, что МИД Украины продолжает работать над освобождением других украинцев за границей.

Напомним, малазийский суд признал Лопаткину виновной в незаконном обороте более 1,5 килограммов кокаина.

Также в начале года РБК-Украина писало, что в Малайзии отменили смертный приговор гражданину Украины Роману Золотареву.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины МалайзияСудг. Украинка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь