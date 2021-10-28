Максимум за весь час пандемії: в Україні більше 26 тисяч нових випадків COVID
Фото: в Україні максимум нових випадків коронавірусу за весь час пандемії (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україна підтвердили 26 071 новий випадок коронавірус за минулу добу. Це максимум за весь час пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Статистика за добу
26 071 - це антирекорд нових випадків коронавірусу в Україні за весь час пандемії.
В Україні за добу госпіталізували 5 366 осіб; летальних випадків - 576; одужали - 10 006 осіб.
Протестували:
- методом ПЛР - 77 573 особи,
- методом ІФА - 21 960,
- експрес-тестами - 51 971.
Ситуація в областях
Найбільше нових COVID-випадків за добу підтвердили в таких областях:
- Дніпропетровська - 2113,
- Одеська - 2296,
- Житомирська - 1668,
- Львівська - 1506,
- Запорізька - 1449,
- Києві - 1451.
Загальна статистика
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 851 804 особи; одужали - 2 411 711 осіб; летальних випадків - 66 204.